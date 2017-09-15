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КПРФ предложила создать в Госдуме Совет по делам инвалидов

Общество
15 сентября, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Спикер палаты Вячеслав Володин не исключил реализацию этой инициативы, а также призвал обсудить ее на Совете Думы

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. КПРФ предложила создать в Госдуме Совет по делам инвалидов по аналогии с действующей президентской комиссией. Спикер палаты Вячеслав Володин не исключил реализацию этой инициативы при условии ее поддержки всеми фракциями.

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"Вячеслав Викторович, я надеюсь, что Вы поддержите наше предложение о создании Совета по делам инвалидов при председателе Госдумы по аналогии с президентской комиссией по делам инвалидов", - заявил первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин, выступая в пятницу на пленарном заседании палаты.

Реагируя на выступление Смолина, Володин призвал обсудить инициативу на Совете Думы. "Давайте ваше предложение обязательно обсудим на Совете Госдумы. Если все фракции посчитают, что для того, чтобы эффективно решать вопросы людей с ограниченными возможностями и помогать им, [нужен] Совет [по делам инвалидов], ваше предложение реализуем"

Смолин также призвал коллег быть аккуратными в выборе формулировок, обсуждая темы, касающиеся людей с ограниченными возможностями. "Когда мы выступаем по каким-то таким болезненным вопросам, [нужно] тщательно взвешивать то, что вы говорите", - отметил он.

Ранее на этой неделе вызвали широкий резонанс высказывания вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, который на своей странице в одной из социальных сетей прокомментировал размещенный в интернете ролик о девочке-инвалиде без рук. Политик высказал мнение, что современная медицина имеет все возможности определять патологию плода на достаточно ранних сроках беременности, а это может помочь избежать рождения детей-инвалидов.

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Персоны
Смолин, Олег Николаевич Лебедев, Игорь Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
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