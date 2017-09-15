Рособрнадзор и Минкомсвязь работают над информированием о баллах ЕГЭ через портал госуслуг

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вопрос о том, чтобы школьники узнавали баллы за ЕГЭ только на портале госуслуг, прорабатывается Рособрнадзором совместно с Минкомсвязи.
Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Роосбрнадзора.
"Вопрос находится на стадии обсуждения и проработки с коллегами из Минкомсвязи", - сказали в пресс-службе.
О том, что выпускников школ обяжут узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг, в пятницу сообщили "Известия". Представитель Минкомсвязи отметила, что работу над реализацией инициативы совместно ведут Министерство образования, Рособрнадзор и МВД. В настоящее время узнать результаты ЕГЭ онлайн можно как через портал госуслуг, так и на официальном сайте экзамена. Информации о том, когда процедура станет доступна только через портал госуслуг, пока нет.