В ЛДПР предложили приравнять телефонных террористов к пособникам реальных боевиков

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЛДПР призывает фракции Госдумы и правоохранительные органы ужесточить наказание за телефонный терроризм, а также предлагает приравнять его к пособничеству реальным террористам. Об этом сообщил в пятницу председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции партии Михаил Дегтярев.
"Мы обращаемся к правоохранительным органам, ко всем фракциям и к правительству: давайте примем меры, повышающие ответственность за телефонный терроризм, может быть, вплоть даже до приравнивания к пособникам террористов. Давайте вместе двигаться к ужесточению ответственности за подобные провокации", - заявил он в ходе выступления от фракции ЛДПР на заседании Госдумы.
По его словам, когда работают специальные службы, спасатели и саперы, все алгоритмы становятся доступными для реальных террористов. "Время эвакуации, маршруты эвакуации людей - все это становится очевидным", - считает он.
В четверг по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы свыше 20 тыс. человек в четырех городах России, включая Москву. В целом по стране за три дня были эвакуированы более 150 тыс. человек.