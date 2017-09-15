Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЛДПР предложили приравнять телефонных террористов к пособникам реальных боевиков

Общество
15 сентября, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Когда работают спецслужбы, спасатели и саперы, все алгоритмы становятся доступными для реальных террористов, отметил член фракции партии Михаил Дегтярев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЛДПР призывает фракции Госдумы и правоохранительные органы ужесточить наказание за телефонный терроризм, а также предлагает приравнять его к пособничеству реальным террористам. Об этом сообщил в пятницу председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции партии Михаил Дегтярев.

Смотрите также

Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации

"Мы обращаемся к правоохранительным органам, ко всем фракциям и к правительству: давайте примем меры, повышающие ответственность за телефонный терроризм, может быть, вплоть даже до приравнивания к пособникам террористов. Давайте вместе двигаться к ужесточению ответственности за подобные провокации", - заявил он в ходе выступления от фракции ЛДПР на заседании Госдумы.

По его словам, когда работают специальные службы, спасатели и саперы, все алгоритмы становятся доступными для реальных террористов. "Время эвакуации, маршруты эвакуации людей - все это становится очевидным", - считает он.

В четверг по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы свыше 20 тыс. человек в четырех городах России, включая Москву. В целом по стране за три дня были эвакуированы более 150 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
3
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
4
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом
5
В лондонском метро прогремел взрыв
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Скончался торгпред России в Нидерландах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама