Путин: при развитии экономики Алтая важно сохранять уникальную природу края

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Алтайского края с 80-летием региона. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что сегодня в регионе создается многоотраслевой промышленный и сельскохозяйственный комплекс, современная транспортная, социальная инфраструктура. Важно, чтобы при этом сохранялась уникальная природа Алтая, биоразнообразие его экосистемы", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что благодаря заповедникам и археологическим памятникам, альпинистским, лыжным, водным маршрутам края, Алтай стал одним из самых привлекательных регионов России в туристической сфере.

"Желаю вам успехов в созидательной работе на благо России. Уверен, что общими усилиями вы обязательно добьетесь поставленных целей", - заключил глава государства.