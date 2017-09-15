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Путин: при развитии экономики Алтая важно сохранять уникальную природу края

Общество
15 сентября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Алтайский край стал одним из самых привлекательных регионов России в туристической сфере, отметил президент РФ

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Алтайского края с 80-летием региона. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что сегодня в регионе создается многоотраслевой промышленный и сельскохозяйственный комплекс, современная транспортная, социальная инфраструктура. Важно, чтобы при этом сохранялась уникальная природа Алтая, биоразнообразие его экосистемы", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что благодаря заповедникам и археологическим памятникам, альпинистским, лыжным, водным маршрутам края, Алтай стал одним из самых привлекательных регионов России в туристической сфере.

"Желаю вам успехов в созидательной работе на благо России. Уверен, что общими усилиями вы обязательно добьетесь поставленных целей", - заключил глава государства.

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