Нарышкин: Ким Филби сделал многое для изменения мира в пользу добра и справедливости

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в пятницу открыл выставку, посвященную легендарному советскому разведчику Киму Филби "Ким Филби в разведке и жизни". Выставка приурочена к 100-летию создания ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии).

Выступая с приветственным словом, Нарышкин отметил, что свой выбор в пользу сотрудничества с Советским Союзом Ким Филби принял осознанно, исходя из убеждений антифашиста, руководствуясь принципами справедливого мироустройства, свободы и социальной справедливости.

"Об этом он не жалел никогда. Филби вошел в историю и смог сделать многое, чтобы ход истории изменился в пользу добра и справедливости. Он - великий гражданин мира", - сказал директор СВР.

В экспозиции представлены недавно рассекреченные уникальные документы, сообщения Филби из Бейрута, предоставленные Службой внешней разведки России. На выставке - личные вещи Филби и награды, врученные разведчику за конкретные результаты в оперативной деятельности, хранящиеся в музее СВР. Посетители смогут увидеть трубку и кисет Кима Филби, сигары, подаренные разведчику Фиделем Кастро, и хоккейную шайбу с турнира "Известий", которую заядлый болельщик Филби поймал собственными руками.

Выставка открылась в Доме Российского исторического общества и продлится до 5 октября.

Она начала серию мероприятий, посвященных памяти разведчика. В скором времени на Первом канал пройдет премьера фильма "Ким Филби. Тайная война". В рамках запланированных на сентябрь мероприятий организаторами также намечена презентация портрета Кима Филби кисти художника Александра Шилова: вместе с портретами других известных разведчиков он украсит экспозицию "Они сражались за Родину" в галерее мастера.

По прозвищу "Ким"

Гарольд Адриан Рассел Филби получил прозвище "Ким" в честь героя одноименного романа Редьярда Киплинга. Филби - наиболее известный член "Кембриджской пятерки", самой успешной агентурной группы в истории советской разведки.

В 1934 году он начинает сотрудничать с советской нелегальной разведкой. Во время гражданской войны в Испании Филби работал спецкором английской газеты Times. На Пиренейском полуострове он пишет военные репортажи и выполняет задания советской разведки. После возвращения в Лондон поступает в SIS (Secret Intelligence Service - Секретную разведывательную службу) Великобритании.

В течение короткого времени Филби становится заместителем начальника контрразведки, а затем руководителем 9 отдела SIS, который занимался противодействием советской и коммунистической деятельности в Великобритании.

На советской стороне

Значение информации, которую советская разведка получала от Филби, невозможно переоценить. В 1963 году разведчика по нелегальным каналам переправляют в СССР. Здесь он знакомится с Руфиной Ивановной Пуховой и женится на ней.

Четверть века, проведенные Филби в СССР, были активным продолжением его службы в советской разведке. Он выступал в роли консультанта и аналитика в вопросах, касающихся организации противодействия западным спецслужбам.

Умер Ким Филби в Москве в 1988 году. Похоронен на Кунцевском кладбище.