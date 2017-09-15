Отходы от сноса домов по программе реновации в Москве утилизируют на девяти полигонах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Отходы, которые образуются от сноса домов, включенных в программу реновации в Москве, будут утилизированы. Мусор готовы принять девять столичных предприятий по переработке отходов, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

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Он отметил, что комитет совместно с правительством Москвы выполнил поручение, данное при рассмотрении закона о реновации жилищного фонда столицы, и проанализировал готовность производственной базы к переработке строительных отходов.

"Решая важнейшую задачу по улучшению жилищных условий граждан, необходимо не допустить негативных экологических последствий. Все отходы будут утилизированы", - подчеркнул сенатор.

По его словам, департамент градостроительной политики Москвы подготовил список девяти крупных предприятий по приему, переработке и утилизации отходов строительства с указанием адресов, краткой характеристикой видов деятельности. Их мощность составляет 8,7 млн тонн в год, этот объем может быть увеличен до 11,7 млн. тонн. "Совокупная мощность этих предприятий позволит в полной мере обеспечить переработку и утилизацию отходов", - отметил сенатор.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, Фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.