МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время: прогнозируются дождь, гроза и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах ГУ МЧС России по Москве и Московской области.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - сообщили в МЧС.

В этой связи спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС также просят обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.