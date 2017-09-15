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ВЦИОМ: число занимающихся благотворительностью россиян выросло почти на 20% за 10 лет

Общество
15 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Также выросла доля респондентов, которые самостоятельно участвовали в волонтерской работе

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Процент россиян, занимающихся благотворительностью, вырос до 69% по сравнению с 50% в 2007 году, свидетельствуют данные опроса, обнародованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Если в 2007 году о том, что так или иначе в ней участвовали, сообщали 50%, то в 2017 году - уже 69% (москвичи и петербуржцы, высокообразованные граждане чаще, чем жители малых городов/сел и граждане со средним образованием)", - говорится в материалах опроса.

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По сравнению с данными опроса 2007 года, все больше людей используют такие каналы благотворительности как перевод денег на счета (32% в 2017 году и 4% в 2007), передачу средств в благотворительные фонды (17% в 2017 году против 4% в 2007), передачу вещей в детские дома, дома престарелых (27% против 19%). Также выросла доля респондентов, которые самостоятельно участвовали в волонтерской работе (6% и 3% соответственно).

При этом сокращается доля людей, которые подают милостыню (в 2017 году они составили 30% против 36% в 2007). Размер денежных пожертвований, которые оказывали респонденты в течение последнего года, чаще всего составляет от 101 до 500 рублей (такой ответ дали 24% опрошенных), реже - от 501 до 1000 рублей (17% опрошенных).

Согласно результатам социологического исследования, сфера профессиональной благотворительности в России развита пока недостаточно. Так, 70% граждан не смогли назвать ни одного названия благотворительной организации, а 92% незнакомы с термином "фандрайзинг" (сбор добровольных пожертвований).

Всероссийский опрос был проведен 1-3 сентября 2017 года, объем выборки составил 1800 человек от 18 лет и старше.

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