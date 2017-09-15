Объем средств на капремонт домов на Таймыре в 2018 году увеличится более чем в 10 раз

Защита замглавы ФСИН Коршунова обжалует решение суда о его арестеПроисшествия 15 сентября, 12:40
Порядка 60 болельщиков поддержат сборную России в полуфинале ЕвробаскетаСпорт 15 сентября, 12:39
В Москве в начале 2018 года откроется самая высокая смотровая площадка в ЕвропеМосква 15 сентября, 12:39
ФАС: сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации рынка таксиЭкономика и бизнес 15 сентября, 12:28
Энергетики ищут владельцев "заряженных" счетчиков, выявленных под Великим НовгородомНовости партнеров 15 сентября, 12:23
Юрист: рассмотрение иска российских велогонщиков к WADA и Макларену может занять два годаСпорт 15 сентября, 12:22
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактомМеждународная панорама 15 сентября, 12:22
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и ПодмосковьеОбщество 15 сентября, 12:06
Ученые разработают систему оповещения оленеводов об инцидентах на нефтепроводах в ЯНАОНаука 15 сентября, 12:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Объем средств на капитальный ремонт домов на Таймыре на севере Красноярского края в 2018 году составит 43,18 млн рублей, в текущем году на эти цели было выделено 3,618 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в администрации Таймыра.
"В 2018 году планируется отремонтировать 25 домов, из них 18 в Дудинке и семь в Хатанге. На эти цели будут выделено 43,18 млн рублей. Для сравнения в 2017 году на эти цели были выделено 3,618 млн рублей, и до конца года будет отремонтировано два дома. Увеличение финансирования связано с решением краевых властей и ростом собираемости среди населения", - подчеркнул представитель администрации.
По данным администрации Таймыра, собираемость средств на капремонт среди населения на начало года составляла 56,1%. К августу она выросла до 64,3%.