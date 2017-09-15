Объем средств на капремонт домов на Таймыре в 2018 году увеличится более чем в 10 раз

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Объем средств на капитальный ремонт домов на Таймыре на севере Красноярского края в 2018 году составит 43,18 млн рублей, в текущем году на эти цели было выделено 3,618 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в администрации Таймыра.

"В 2018 году планируется отремонтировать 25 домов, из них 18 в Дудинке и семь в Хатанге. На эти цели будут выделено 43,18 млн рублей. Для сравнения в 2017 году на эти цели были выделено 3,618 млн рублей, и до конца года будет отремонтировано два дома. Увеличение финансирования связано с решением краевых властей и ростом собираемости среди населения", - подчеркнул представитель администрации.

По данным администрации Таймыра, собираемость средств на капремонт среди населения на начало года составляла 56,1%. К августу она выросла до 64,3%.