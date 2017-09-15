Российское медицинское оборудование занимает около 20% рынка в РФ

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Российское медицинское оборудование занимает около 20% отечественного рынка. Об этом сообщила в пятницу на форуме "Биотехмед" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы уже нашими приборами занимаем 20% рынка… В наших перинатальных центрах более 60% оборудования - отечественное", - сказала она.