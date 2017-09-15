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ВЦИОМ: мнения россиян об угрозе ядерной программы КНДР для РФ разделились поровну

Общество
15 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

При этом 70% опрошенных убеждены, что России необходимо выступить посредником в переговорах на Корейском полуострове

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мнения россиян касательно угрозы ядерной программы КНДР для национальных интересов России разделились поровну - 46% рассматривают ее как риск, еще 46% так не считают. При этом большинство (70%) убеждены, что России необходимо выступить посредником в переговорах на Корейском полуострове, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Появление ядерного оружия у Северной Кореи одна часть россиян (46%) расценивают как фактор риска для национальных интересов нашей страны, другая (46%) - нет. Возможные последствия использования ядерного оружия на Корейском полуострове для многих неочевидны (29% затрудняются с ответом, 20% говорят, что их не будет)", - говорится в исследовании социологов. При этом почти каждый пятый (18%) опрошенный считает, что основным последствием применения ядерного оружия на Корейском полуострове для РФ станет загрязнение окружающей среды.

Большинство респондентов (70%) считают, что Россия должна выступить посредником в переговорах между конфликтующими сторонами, а каждый пятый (20%) высказался о необходимости сохранения нейтралитета в данной ситуации. В ходе аналогичного опроса, проведенного в 2013 году, первой точки зрения придерживались 55% респондентов, а второй - 36%.

Более трех четвертей россиян (87%) слышали об угрозе ядерного нападения в адрес Южной Кореи и США со стороны КНДР. При этом 57% считают, что главный виновник кризиса - США, только 12% - что Пхеньян. Отвечая на вопрос о гипотетическом ударе США по КНДР, большинство опрошенных (48%) не смогли сказать, какой должна быть адекватная реакция России в подобной ситуации. Вместе с тем 13% респондентов считают, что РФ стоит сохранять нейтралитет, а 9% - продолжить переговоры.

Всероссийский опрос был проведен 1-2 сентября 2017 года методом телефонного интервью. Объем выборки - 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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