Исследование ТАСС: российские СМИ вышли в мировые лидеры по освещению проблем экологии

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ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Проходящий в России Год экологии вывел отечественные СМИ в лидеры по количеству публикаций, посвященных проблемам окружающей среды. Такие данные озвучил в пятницу в ходе тематической сессии Байкальского экологического водного форума заместитель генерального директора агентства ТАСС Андрей Соколов.
"Данные исследовательского центра ТАСС говорят о том, что публикации в российских СМИ, посвященные экологической тематике, опередили количество аналогичных материалов в других… странах. Главным образом это объясняется проведением Года экологии в нашей стране", - сказал он.
По данным агентства, в 2017 году российские общественно-политические СМИ опубликовали больше материалов по теме экологии (2,86% от всех публикаций), чем издания США (2,67%), Канады (2,61%) и Великобритании (1,58%), которая годом ранее была лидером по этому показателю (3,41% по данным 2016 года). В прошлом году доля материалов о проблемах экологии у российских журналистов составляла 1,98%.
Согласно исследованию, главным российским ньюсмейкером по проблемам охраны окружающей среды стал президент страны Владимир Путин (20% материалов), на втором месте - глава Минприроды РФ Сергей Донской (12%). "К сожалению, голос представителей общественных организаций пока слышен крайне мало или не слышен вообще", - добавил Соколов.
Генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков, в свою очередь, отметил, что отечественные СМИ, зачастую занимаются "экологическим экстремизмом", больше нагнетая ситуацию, чем рассказывая о путях ее решения. Он призвал коллег уделять внимание конструктивным действиям властей, предприятий и общественности, направленных на решение экологических проблем.
"Написав о свалке, мы действительно зачастую забываем рассказать, что с ней приходит дальше", - сказал Новиков, прокомментировав данные исследования о том, что 20% всех материалов СМИ касаются свалок, помоек и мусора.
Байкальский международный экологический водный форум проходит в Иркутске 14-15 сентября под девизом "Мировой стандарт чистоты - озеро Байкал". В форуме принимают участие представители 16 государств и 20 регионов России. На выставке в рамках форума представлены передовые технологии очистки воды от более чем 50 российских и зарубежных компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.