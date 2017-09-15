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Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса

Общество
15 сентября, 13:18 дата обновления: 15 сентября, 13:27 UTC+3

Ранее СМИ сообщали, что Москва с 2019 года прекращает гуманитарную поддержку "отдельных территорий" в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, но некоторое перераспределение "для упорядочивания" средств на эти цели происходит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию РБК о том, что правительство РФ с 2019 года намерено отказаться от "гуманитарной поддержки отдельных территорий" в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. При этом под "отдельными территориями" имеется в виду Донбасс, уточняет РБК.

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"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, не идет и не будет идти. По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что "там идет определенное перераспределение, но вместе с тем, это не значит, что будет какое-то сокращение каких-то направлений в пользу других, речь идет просто об упорядочивании".

Издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР с 2019 года могут недополучить часть помощи из российского бюджета - эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Соответствующие поправки в проекте бюджета на 2018 - 2020 годы поручено внести Минфину.

 

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