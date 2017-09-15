Госдума вводит штрафы до 200 тыс. рублей за незаконное распространение сим-карт

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) о введении штрафов до 200 тыс. рублей за незаконное распространение сим-карт. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Людмила Бокова и Андрей Клишас.

Сенаторы предложили дополнить КоАП РФ новой статьей 13.29.1 "Распространение неуполномоченным лицом идентификационных модулей". Согласно поправкам, штрафы за незаконное распространение таких модулей или сим-карт для граждан составят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае совершения правонарушения иностранцем или лицом без гражданства, кроме наложения штрафа в качестве санкций предусматривается также арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Одновременно проект закона обязывает компании предоставлять операторам связи сведения о конечных пользователях - своих сотрудниках. Размер штрафа за непредоставление или несвоевременное предоставление оператору связи сведений о пользователях составит для индивидуальных предпринимателей от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф для юридических лиц может составить до 200 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на территории России "продолжают фиксироваться случаи распространения идентификационных модулей (сим-карт) без заключения договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи либо ранее оформленных на абонентов юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)". "Распространение происходит в местах массового скопления граждан (на вокзалах, в переходах станций метро и т. п.)", - указывают авторы. Так, Роскомнадзором совместно с МВД в 2016 году было проведено 819 мероприятий, в результате которых изъято 28 тыс. 516 незаконных сим-карт.

При этом административная ответственность за подобные правонарушения до сих пор отсутствует. "В связи с этим осуществляемый контроль со стороны государственных органов за деятельностью третьих лиц, распространяющих идентификационные модули (сим-карты), не приводит к улучшению ситуации", - отмечается в сопроводительных документах.