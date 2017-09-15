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"Мосинжпроект" рассматривает возможность строительства забора вокруг парка "Зарядье"

Общество
15 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Вопрос необходимости изменений еще не решен, власти отмечают, что без забора парк выглядит более гармонично

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Директор по проектированию объектов гражданского строительства АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина сообщила, что вокруг парка "Зарядье" в Москве может быть установлен забор. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы всерьез рассматриваем этот вариант, работают аналитики. Мы думаем над этим тоже, но время покажет, пока что стоит временный забор. По крайней мере, этот месяц он будет работать, пока сильный наплыв не пройдет, надо посмотреть, какая будет интенсивность движения. С эстетической точки зрения лучше без забора, с практической - лучше с забором", - сказала она.

Гордюшина добавила, что изначально концепция парка не подразумевала наличие ограждения. "Основной посыл, концепция парка: что парк должен быть без забора. Он должен быть свободным, проходным, как парк, который бы работал не только для людей, которые специально сюда пришли посидеть, погулять, но и для горожан, которые просто проходят насквозь и наслаждаются увиденной природой и тем, что мы там сделали. Но спустя неделю, как он работает, мы начали задумываться, а правильно ли мы сделали", - отметила она.

По словам Гордюшиной, строительство основных объектов парка будет завершено к марту 2018 г., поэтому посетить "Зарядье" лучше в апреле 2018 года.

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Парк "Зарядье". Досье

Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями.

АО "Мосинжпроект" - инжиниринговая компания полного цикла, занимающая реализацией проектов развития транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций. Компания является единым оператором программы развития Московского метрополитена, генеральным проектировщиком реконструкции вылетных магистралей и развязок, участником программы развития транспортно-пересадочных узлов Москвы, генеральным подрядчиком реконструкции стадиона "Лужники" и управляющей компанией по строительству парка "Зарядье".

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