Скворцова: Россия не должна отставать в развитии нейрокомпьютерных интерфейсов

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Развитие нейрокомпьютерных интерфейсов в России необходимо продолжать в направлении создания гибких, плавающих электродов, с помощью которых будут созданы более совершенные бионические протезы. Об этом сообщила на форуме "Биотехмед" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы можем управлять с помощью мысли бионическими протезами. Мы можем управлять и играть на компьютерах дистанционно, печатать на компьютере дистанционно, и мы можем активировать те зоны мозга, которые обычно спят у среднестатистического человека", - сказала министр.

Скворцова отметила, что на данный момент при создании бионических протезов в РФ используются накожные отведения, "под каждым из которых огромное количество ансамблей нейрональных". "Мы пока не умеем делать такие гибкие плавающие электроды, которые позволяют с более мелких площадей снимать сигналы и при этом не окисляться, чтобы их не надо было раз в три месяца менять. Это одна из важнейших наших задач для нашей микроэлектроники и биомедицины - выйти на это. Потому что нам нельзя отставать в этом направлении - это управление мозгом, управление сознанием, эмоциями, поведением", - пояснила министр.

По ее словам, сейчас нейрокомпьютерный интерфейс разрабатывается в РФ по двум направлениям. "Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов. Один работает только когда уровень сознания ясный, другой работает при любом уровне сознания", - уточнила она.