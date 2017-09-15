Володин предложил создать рабочую группу по доработке проекта об оценке качества услуг

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать в нижней палате рабочую группу по доработке правительственного законопроекта о независимой оценке качества оказания услуг в культуре и социальной сфере.

"Может быть, при принятии данного [проекта] закона в первом чтении нам предложить создание рабочей группы по доработке проекта во главе с [вице-спикером Госдумы] Петром Толстым, учитывая то, что он курирует комитет по культуре", - сказал спикер в пятницу в ходе обсуждения инициативы.

Он добавил, что в группу войдут представители профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также депутаты из комитетов- соисполнителей, в частности комитетов по культуре и по охране здоровья.

"Будем вместе искать выход, будем лучше слышать представителей профессионального сообщества и представителей гражданского общества", - обратился Володин к заместителю министра труда и социальной защиты Любови Ельцовой, которая представляла законопроект.

В пятницу первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что "законопроект принимается непосредственно по поручению президента РФ Владимира Путина". По словам депутата, документ направлен на то, чтобы повысить статус института общественного контроля. Тем не менее, отметил Исаев, инициатива вызвала "серьезные споры в Госдуме". Так, комитет по культуре на заседании в четверг единогласно проголосовал против законопроекта, а профильный комитет по труду поддержал документ.

Позиция представителей президента и правительства

Комментируя законопроект по просьбе спикера, полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх отметил, что позиция президентской стороны была уже озвучена профильным депутатам. "Действительно, это поручение президента РФ, правительство РФ его таким образом реализует", - констатировал он. "Мы полагаем, что базово законопроект, представленный здесь правительством, отвечает тем задачам и целям, которые были сформулированы в поручении президента. При этом мы также видим, что законопроект неидеален, он требует доработки, но это тот вопрос, который необходимо решать в процедуре подготовки его ко второму чтению", - заключил Минх.

"Действительно, это резонансный законопроект, который касается каждого гражданина РФ, - согласился полпред правительства в Думе Александр Синенко. - Сегодня мы в этом убедились, слушали самые разные оценки". "Все мы - правительство и депутаты Госдумы - прежде всего заинтересованы в качественном законопроекте, максимальном учете всех мнений, которые позволят обеспечить это качество", - подтвердил он.

Что предлагается

Изменения предлагается внести в отраслевые законы о культуре, социальном обслуживании, охране здоровья, образовании, а также об общих принципах организации органов государственной власти субъектов РФ. Как указывается в сопроводительных документах, законопроект направлен на "совершенствование порядка проведения независимой оценки качества услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания".

Для повышения значимости независимой оценки оказываемых услуг законопроектом вводится обязательство высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ "ежегодно представлять публичный отчет в региональный орган законодательной власти о результатах такой оценки и вырабатывать меры по устранению недостатков". Как поясняется, отчеты будут "рассматривать с участием представителей общественных советов по проведению независимой оценки качества и общественной палаты субъекта РФ".

На сегодняшний день формированием таких общественных советов по проведению независимой оценки и утверждением их составов занимаются сами органы власти. В этой связи, чтобы избежать конфликта интересов, законопроект делегирует это право ОП РФ и общественным палатам субъектов РФ.

Кроме того, в состав таких советов "не смогут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, профессиональных сообществ, руководители (их заместители) и работники организаций, подлежащих независимой оценке качества".