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Линейку препаратов регенеративной медицины зарегистрируют в РФ в ближайшее время

Общество
15 сентября, 14:16 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК край/ 15, сентября. /ТАСС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в РФ есть наработки по созданию аутологичных органов - зуб, ухо, суставные поверхности

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ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Линейка препаратов регенеративной медицины для восстановления дефектов головного мозга, трахеи и других органов уже готовится к регистрации в настоящее время. Об этом сообщила в пятницу на форуме "Биотехмед" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Уже сейчас накоплена целая линейка продуктов, которая готовится к регистрационному процессу в настоящее время. Это чистые линии мезенхимальных клеток для восстановления дефектов головного мозга. Это клетки, которые позволяют выращивать собственную хрящевую ткань для трахеи, уретры, суставов. Это клетки, продуцирующие инсулин, как средство заместительной терапии сахарного диабета первого типа", - сказала она.

Уже сейчас в РФ есть наработки по созданию аутологичных органов - зуб, ухо, суставные поверхности.

"Самое главное - найдены подходы по формированию матрикса… сердца свиньи, которое специальным образом технологически обрабатывалось, чтобы не оставить ни единой клетки этого животного, на которое послойно наращиваются аутологичные клетки человека", - добавила министр.

Основная проблема в этой области связана с материаловедением: необходимо создание "не только биосовместимых, но и биодеградируемых материалов с заданной скоростью деградации". "Потому что врастание разных чистых клеточных линий имеет разную скорость. Для того, чтобы мы могли планово наращивать мышечные, телиальные [ткани], нам необходимо понимать, как быстро уходит "подстилка", - уточнила Скворцова.

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