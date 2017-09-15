Клинических испытаний в РФ ждут 30 лекарств от онкологии и аутоимунных болезней

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Около 30 новых лекарственных препаратов для терапии онкологии, аутоимунных и наследственных заболеваний готовятся сейчас в РФ к стадии клинических испытаний. Об этом сообщила на форуме "Биотехмед" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся к клиническим исследованиям при таких заболеваниях, которые требуют иммунокоррекции. Прежде всего это онкология, аутимунные заболевания, аллергические заболевания и наследственные, в том числе нейродегенеративные, нервно-мышечные заболевания", - сказала министр.

Она напомнила, что принципиальное значение имеет вопрос безопасности, потому что "все, что испытывается для человека - испытывается на человеке". "Не случайно на 100 млн молекул, которые как бы идеологически выдвигают в начале пути, до человека доходит один лекарственный препарат. А всходит в клинические исследования 10 молекул", - пояснила министр.