Клинических испытаний в РФ ждут 30 лекарств от онкологии и аутоимунных болезней

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Около 30 новых лекарственных препаратов для терапии онкологии, аутоимунных и наследственных заболеваний готовятся сейчас в РФ к стадии клинических испытаний. Об этом сообщила на форуме "Биотехмед" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся к клиническим исследованиям при таких заболеваниях, которые требуют иммунокоррекции. Прежде всего это онкология, аутимунные заболевания, аллергические заболевания и наследственные, в том числе нейродегенеративные, нервно-мышечные заболевания", - сказала министр.
Она напомнила, что принципиальное значение имеет вопрос безопасности, потому что "все, что испытывается для человека - испытывается на человеке". "Не случайно на 100 млн молекул, которые как бы идеологически выдвигают в начале пути, до человека доходит один лекарственный препарат. А всходит в клинические исследования 10 молекул", - пояснила министр.