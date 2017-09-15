Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав поддерживает усиление поддержки производителей лекарственных субстанций

Общество
15 сентября, 14:34 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК край/ 15, сентября. /ТАСС

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, необходимо выйти на нормальный уровень собственного производства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ пообещал поддержать рост преференций для отечественных производителей субстанций лекарственных препаратов. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в пятницу в рамках конференции "Биотехмед".

Смотрите также

Клинических испытаний в РФ ждут 30 лекарств от онкологии и аутоимунных болезней

Линейку препаратов регенеративной медицины зарегистрируют в РФ в ближайшее время

Скворцова: Россия не должна отставать в развитии нейрокомпьютерных интерфейсов

Основатель компании "Фармасинтез" Викрам Пуния, выступая на конференции, предложил увеличить размер преференций для фармацевтических компаний, самостоятельно производящих субстанцию для лекарств, до 40%. Предприниматель отметил, что при таких условиях он готов инвестировать в создание субстанций на территории России около 10 млрд рублей.

Глава профильного министерства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров переадресовал вопрос министру здравоохранения.

"Мы однозначно поддерживаем. Коллеги, нам, действительно, необходимо открывать производство собственных субстанций особенно для тех препаратов, которые имеют популяционное действие. Это разные иммунобиологические лекарственные препараты. Мы поддерживаем всецело, нам нужно выйти на нормальный уровень собственного производства", - сказала Скворцова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
2
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
3
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
4
На востоке Москвы в пруду тонет лось
5
Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама