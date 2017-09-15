Минздрав поддерживает усиление поддержки производителей лекарственных субстанций

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ пообещал поддержать рост преференций для отечественных производителей субстанций лекарственных препаратов. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в пятницу в рамках конференции "Биотехмед".

Основатель компании "Фармасинтез" Викрам Пуния, выступая на конференции, предложил увеличить размер преференций для фармацевтических компаний, самостоятельно производящих субстанцию для лекарств, до 40%. Предприниматель отметил, что при таких условиях он готов инвестировать в создание субстанций на территории России около 10 млрд рублей.

Глава профильного министерства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров переадресовал вопрос министру здравоохранения.

"Мы однозначно поддерживаем. Коллеги, нам, действительно, необходимо открывать производство собственных субстанций особенно для тех препаратов, которые имеют популяционное действие. Это разные иммунобиологические лекарственные препараты. Мы поддерживаем всецело, нам нужно выйти на нормальный уровень собственного производства", - сказала Скворцова.