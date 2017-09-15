У посольства РФ в Лондоне нет данных о российских граждан среди пострадавших в метро

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ТАСС, 15 сентября. /ТАСС/. Информации о наличии граждан России среди пострадавших при взрыве в британской столице нет. Об этом сообщило посольство РФ в Великобритании на своем официальном сайте.
"По предварительным данным, полученным посольством от британских правоохранительных органов, в результате теракта пострадали 18 человек, всем им оказывается медицинская помощь. Информации о наличии российских граждан среди пострадавших нет. Посольство находится на связи с властями", - говорится в сообщении.
Посольство призвало россиян не пользоваться общественным транспортом и избегать мест массового скопления людей.
"Призываем российских граждан и соотечественников проявлять осторожность и бдительность, избегать мест массового скопления людей, в ближайшее время стараться не пользоваться общественным транспортом без надобности, следовать рекомендациям правоохранительных органов и внимательно следить за оповещениями", - говорится в сообщении.