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У посольства РФ в Лондоне нет данных о российских граждан среди пострадавших в метро

Общество
15 сентября, 14:32 UTC+3 ТАСС ТАСС 15, сентября. /ТАСС

В диппредставительстве призвали россиян не пользоваться общественным транспортом и избегать мест массового скопления людей

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ТАСС, 15 сентября. /ТАСС/. Информации о наличии граждан России среди пострадавших при взрыве в британской столице нет. Об этом сообщило посольство РФ в Великобритании на своем официальном сайте.

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"По предварительным данным, полученным посольством от британских правоохранительных органов, в результате теракта пострадали 18 человек, всем им оказывается медицинская помощь. Информации о наличии российских граждан среди пострадавших нет. Посольство находится на связи с властями", - говорится в сообщении.

Посольство призвало россиян не пользоваться общественным транспортом и избегать мест массового скопления людей.

"Призываем российских граждан и соотечественников проявлять осторожность и бдительность, избегать мест массового скопления людей, в ближайшее время стараться не пользоваться общественным транспортом без надобности, следовать рекомендациям правоохранительных органов и внимательно следить за оповещениями", - говорится в сообщении.

ТАСС/Reuters/Ruptly

 
 
 
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