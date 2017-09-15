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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за сильного ветра

Общество
15 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В Гидрометцентре предупредили о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве, Подмосковье, а также ряде других регионов Центральной России в пятницу в связи с усилением ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

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"Объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба", - сообщили в метеослужбе.

До вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в связи с прохождением фронтальной зоны в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской, Московской областях и Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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