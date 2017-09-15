Администрация "Зарядья": закупка техники против краж в парке не связана с вандализмом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Парк "Зарядье" планирует закупить оборудование против краж, однако это не связано с фактами вандализма. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе парка, информация о закупке техники, которая предназначается для охраны сувенирных магазинов, была размещена на портале госзакупок еще до открытия "Зарядья".

"Информация о приобретении противокражного оборудования с системой подсчета посетителей была размещена на портале госзакупок почти две недели назад, до открытия парка. В ней идет речь о приобретении техники для сувенирных магазинов, расположенных в павильонах "Медиацентр" и "Заповедное посольство", - сказали в пресс-службе. Для посетителей парк начал работу 9 сентября.

Ранее ряд СМИ сообщил, что парк приобретет оборудование для борьбы с вандалами, которые уничтожили около 10 тыс. растений, а также повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра.

Всего Парк "Зарядье" разместил 31 августа и 1 сентября три заявки на общую сумму 880 тыс. руб.