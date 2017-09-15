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Скворцова: диагнозы школьников не должны быть доступны их учителям

Общество
15 сентября, 16:18 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК край/ 15, сентября. /ТАСС

Минздрав РФ и Минобразования РФ работают над созданием единой базы данных для профилактики заболеваемости у детей школьного возраста

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Диагнозы школьников в электронных медицинских картах не должны быть доступны учителям или медработникам школы. Об этом сказала журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Минздрав РФ и Минобразования РФ работают сейчас над созданием единой базы данных для профилактики заболеваемости у детей школьного возраста.

"Когда мы говорим о том, что должны быть школьные учителя о чем-то информированы, они должны быть информированы о группе здоровья, так бы я сказала. И о тех рисках, которые сопровождают ребенка: возможности, как он переносит нагрузки физические, стрессовые и другие вопросы. Но при этом диагнозы не раскрываются", - сказала министр.

Она отметила, что в рамках совместной работы с Министерством образования к сети будут подключены "те медицинские организации амбулаторные, где наблюдаются дети, и в том числе подключаем представителей школьной медицины, если они самостоятельно лицензированы, а не работают по договору с рядом находящейся поликлиникой".

"Мы настаиваем на том, чтобы это были деперсонализированные данные, с входом персонализированным каждого человека и с решением каждого человека, с кем он хочет поделиться этими данными. Он выбирает на год лечащего врача и ту медицинскую организацию, которой он готов доверить на время вход в свои данные", - уточнила министр.

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