Скворцова: диагнозы школьников не должны быть доступны их учителям

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Диагнозы школьников в электронных медицинских картах не должны быть доступны учителям или медработникам школы. Об этом сказала журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Минздрав РФ и Минобразования РФ работают сейчас над созданием единой базы данных для профилактики заболеваемости у детей школьного возраста.
"Когда мы говорим о том, что должны быть школьные учителя о чем-то информированы, они должны быть информированы о группе здоровья, так бы я сказала. И о тех рисках, которые сопровождают ребенка: возможности, как он переносит нагрузки физические, стрессовые и другие вопросы. Но при этом диагнозы не раскрываются", - сказала министр.
Она отметила, что в рамках совместной работы с Министерством образования к сети будут подключены "те медицинские организации амбулаторные, где наблюдаются дети, и в том числе подключаем представителей школьной медицины, если они самостоятельно лицензированы, а не работают по договору с рядом находящейся поликлиникой".
"Мы настаиваем на том, чтобы это были деперсонализированные данные, с входом персонализированным каждого человека и с решением каждого человека, с кем он хочет поделиться этими данными. Он выбирает на год лечащего врача и ту медицинскую организацию, которой он готов доверить на время вход в свои данные", - уточнила министр.