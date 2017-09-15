МЧС объявило штормовое предупреждение в девяти регионах ЦФО

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ТАСС, 15 сентября. Шквалистый ветер и гроза ожидаются в девяти регионах Центрального федерального округа России, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.
"От Гидрометцентра России получено штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий в период с 15 по 16 сентября, согласно которому на территории Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской и Московской областей ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - сказали в пресс-службе.
Все подразделения МЧС в этих регионах переведены в режим повышенной готовности. Их общая численность составляет 482 человека и 146 единиц техники. Подготовлены резервные источники питания на случай повреждения линий электропередачи.