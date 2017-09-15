Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды 

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Коммунальные и аварийные службы комплекса городского хозяйства столицы перешли на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.

"К круглосуточному дежурству 15 и 16 сентября готовы более 5,2 тыс. единиц техники и более 37 тыс. специалистов", - сказал представитель пресс-службы.

По его информации, аварийными службами обеспечена безопасная эксплуатация объектов жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Реализован комплекс мер, необходимых для защиты зданий, сооружений, жилого и нежилого фонда, объектов транспорта, торговли, рекламных конструкций от порывов ветра.

В пресс-службе подчеркнули, что коммунальные службы города готовы к оперативной ликвидации возможных повреждений рекламных конструкций, падению деревьев, скоплениям воды.

По информации Гидрометцентра России, после 15:00 мск пятницы и в ночь на субботу ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Комплекс городского хозяйства Москвы призывает автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и временными уличными конструкциями, а также без необходимости не покидать помещения.