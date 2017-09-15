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Завершен отбор участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Общество
15 сентября, 16:01 дата обновления: 15 сентября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Завершен отбор участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который через месяц откроется в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пятницу пресс-секретарь ВФМС Антон Пашков.

"Сегодня, за месяц до церемонии открытия самого грандиозного молодежного события этого года, мы можем констатировать, что входим в завершающую стадию подготовки. Участники фестиваля отобраны, российские региональные и иностранные делегации в настоящий момент решают организационные вопросы, связанные с логистикой", - сказал собеседник агентства.

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© Михаил Фомичев/ТАСС

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"Кроме того, вчера вечером закончилась регистрация для иностранных участников фестиваля на региональную программу", - добавил Пашков. Он напомнил, что впервые в истории фестивалей для участников будут организованы поездки по регионам. В рамках этой программы иностранные участники смогут посетить 15 городов России.

"В региональной программе смогут принять участие 2 тыс. молодых людей. При этом заявок на участие в ней [региональной программе] мы получили в 1,5 раза больше - 3390 заявок из 159 стран", - рассказал Пашков. Он уточнил, что для определения тех, кто поедет по городам России, будет проведен отбор.

По словам пресс-секретаря, самыми популярными среди иностранцев городами стали Калининград, Владивосток, Санкт- Петербург, Екатеринбург и Севастополь.

"Мы решили запустить флешмоб #ЯЕдуНаФестиваль/ #ImGoingtotheFestival. По этому тегу в социальных сетях участники, волонтеры, гости, журналисты и блогеры могут поделиться своими ожиданиями относительно предстоящего фестиваля и познакомиться уже сейчас", - подчеркнул Пашков.

Региональная программа

В пресс-службе ВФМС отметили, что в рамках региональной программы по 200 человек отправятся в Санкт-Петербург, Калининград и Екатеринбург. Делегации из 100 участников примут Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск и Ростов-на-Дону. В Севастополь, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск и Ижевск приедут по 50 гостей, уточнили организаторы.

"Вместе с российской молодежью иностранцы в течение трех дней будут погружаться в особенности регионов через экскурсии, дискуссионные площадки, спортивные и культурные мероприятия, а также обмен опытом и неформальное общение", - пояснили в пресс-службе.

Так, в Удмуртии гости фестиваля встретятся с фольклорным коллективом "Бурановские бабушки", который в 2012 году занял второе место на конкурсе "Евровидение", а в Оренбурге свяжут самый большой пуховый платок, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, отметили организаторы.

"В Ярославле и Тюмени участники смогут поближе познакомиться с российским бытом, побывав на ужине у местных семей. Калининградская область удивит иностранцев уникальным заповедником "Куршская коса", где, помимо экскурсий, состоятся командные соревнования по поиску янтаря. В Севастополе пройдет закладка капсулы с посланием участников фестиваля к молодежи 2067 года", - сообщили в пресс-службе.

Также в программе для иностранных гостей значится, чемпионат по мини-футболу на стадионе "Казань-Арена", фестиваль национальных культур в Екатеринбурге, дискотека на льду в Великом Новгороде и другие мероприятия, добавили организаторы фестиваля.

Молодые люди из разных стран посетят Эрмитаж в Санкт- Петербурге, Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке, подземное книгохранилище крупнейшей универсальной библиотеки в Азии в Новосибирске, а также посмотрят балет "Лебединое озеро" в Казани и пройдут оздоровительные процедуры в традиционной русской бане и турецком хамаме в Махачкале. Во всех городах у гостей будет возможность попробовать национальные блюда, подчеркнули организаторы.

В пресс-службе отметили, что региональная программа продлится с 14 по 17 октября. После ее завершения иностранные гости отправятся в Сочи, где примут участие в основных мероприятиях фестиваля. "21 октября, когда на фестивале пройдет день, посвященный России, участники региональной программы презентуют видеоролик "Россия глазами иностранцев", созданный общими усилиями иностранных и российских участников", - уточнили организаторы ВФМС.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

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