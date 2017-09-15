Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа откроют мото-шоу и концерт ансамбля ЧФ

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа откроется во Владикавказе 30 сентября мото-шоу и выступлением Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства РФ по делам Северного Кавказа (Минкавказа).

"На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы, среди которых Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Впервые торжественное открытие фестиваля пройдет в вечернее время, это позволит организаторам использовать максимальное количество световых эффектов. Также перед началом мероприятия на площади Свободы пройдет зрелищное мото-шоу. Вход на мероприятия фестиваля бесплатный", - говорится в сообщении.

Северная Осетия впервые принимает Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который проводится восьмой раз при поддержке Минкавказа, главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ". Фестиваль пройдет с 30 сентября по 1 октября с участием представителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. По предварительным данным, мероприятие посетит порядка 6 тыс. гостей.

Основные мероприятия пройдут во Владикавказе на обновленном республиканском стадионе "Спартак". На спортивном объекте уже завершили укладку новых беговых дорожек, на западной трибуне стадиона появились новые кресла, заменена кровля. Подготовлены площадки, где разместятся национальные подворья субъектов-участников мероприятия.

"Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа стал уже доброй традицией для всего Северного Кавказа, каждый год один из субъектов СКФО радушно встречает у себя лучших атлетов, представителей культуры и искусства, а также множество гостей из соседних кавказских регионов. Это объединяет нас и не дает забыть, что мы бок о бок живем в одном большом и многонациональном государстве. Уверен, что Северная Осетия, которая впервые принимает у себя самое масштабное спортивное и культурное событие Северного Кавказа, с успехом его проведет. Желаю участникам фестиваля удачи, а гостям незабываемых впечатлений", - цитирует первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова пресс-служба.

Соревнования проводятся по национальным видам спорта: армспорт, эстафета, борьба на поясах, передвижение на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазанье по канату, силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, мини-футбол, перетягивание каната.