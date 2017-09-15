ОНФ настаивает на необходимости создания механизма для госконтроля за восстановлением леса

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Необходимо создать государственный механизм, который гарантировал бы восстановление леса вне зависимости от того, была ли вырубка законной. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил координатор центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения майских указов президента РФ "Народная экспертиза" Николай Николаев.
"Пока мы видим, что у нас леса восстанавливается меньше, к сожалению, чем вырубается. Вот это категорически неправильно. Мы должны добиться, чтобы вне зависимости от того, добросовестные лесопользователи или недобросовестные, вне зависимости от того, что у нас происходит, государство имело механизм, который гарантирует лесовосстановление", - заявил Николаев.
По словам собеседника ТАСС, вопрос о создании подобного механизма планируется обсудить на парламентских слушаниях в Госдуме уже в октябре.