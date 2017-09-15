Вертолет МЧС доставил в Симферополь моряка с кипрского судна для экстренной медпомощи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Симферополь гражданина Греции - члена экипажа судна под флагом Кипра, которому потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель республиканского главка МЧС.
"Была посадка [вертолета] в Симферополе, на месте работали спасатели, они оказали помощь медикам, загрузили его (моряка - прим. ТАСС) в машину скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что моряку 64 года. По данным МЧС, мужчина находится в бессознательном состоянии. Судно следовало из Новороссийска в Румынию.
Комментариями медиков ТАСС пока не располагает.
Ранее сообщалось, что в пятницу днем в МЧС поступила информация о том, что одному из членов экипажа судна "Праеториус" требуется срочная медицинская помощь. Судно следует под флагом Кипра и в настоящее время находится в нейтральных водах Черного моря на расстоянии 60 морских миль от Севастополя. За моряком из аэропорта Симферополя вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.