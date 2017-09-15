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Потомки основателя "Белой розы" приехали из ФРГ в Оренбург на его 100-летие

Общество
15 сентября, 16:51 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Гости посетили выставку под названием "Александр Шморель. Немецкое сопротивление с русской душой" в Музее истории Оренбурга

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ОРЕНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Прямые потомки одного из основателей антифашистской подпольной группы студентов "Белая роза" Александра Шмореля приехали в Оренбург на юбилейные мероприятия в честь 100-летия со дня его рождения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Я был в Оренбурге один раз с братом, он был очень тронут, что смог посетить родину Александра. Теперь я здесь второй раз. Шморель был очень необычным человеком, он выступает связующим звеном между Россией и Германией", - сказал племянник Александра Шморель - Маркус Шморель на встрече с журналистами. В Оренбург прибыли представители трех семей - прямые потомки Александра Шмореля.

Гости посетили выставку под названием "Александр Шморель. Немецкое сопротивление с русской душой" в Музее истории Оренбурга, где посмотрели церковные книги с записями о рождении Шмореля, бракосочетании его родителей и о втором браке его отца с Елизаветой Гофман, владелицей пивоваренного завода. Документы предоставлены отделом ЗАГС администрации Оренбурга. Также на выставке представлена экспозиция о знаменитых немецких купеческих фамилиях Оренбуржья и личные вещи Шмореля, в разные годы доставленные оренбургским фондом "Евразия" из Мюнхена в музеи региона.

Сотрудники музея подарили немецким гостям уникальную копию записи из церковной книги, где отец Александра Шмореля во время бракосочетания с его матерью пишет расписку о том, что все будущие дети будут воспитываться в православных традициях. А фонд "Евразия" подарил семейное древо Шморелей и Гофманов. Затем гости отправились на подведение итогов молодежного квеста "Александр Шморель - славный сын Оренбурга". Вечером в Оренбург прилетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в России барон Рюдигер фон Фрич с супругой.

Жизненный путь Шмореля

Александр Шморель - выходец из немецкой купеческой семьи, хорошо известной в Оренбурге в конце XIX - начале XX века. Он родился в 1917 году, а в 1921 году он переехал вместе с отцом и мачехой в Мюнхен. В Германии крещеный по православному обряду Шморель посещал православный храм, одинаково хорошо говорил как на немецком языке, так и на русском.

В июне 1942 года Шморель с друзьями основал группу мюнхенского студенческого сопротивления "Белая роза". Вместе с другом Гансом Шоллем Шморель написал листовку "Разве не стыдно каждому честному немцу за свое правительство?". Они размножили ее и разослали по адресам, выписанным из телефонного справочника.

Похожие акции продолжались до тех пор, пока "Белая роза" не была разоблачена в начале 1943 года. 17 февраля работник Мюнхенского университета заметил членов сопротивления, раскладывавших антифашистские листовки в пустых аудиториях вуза, и донес об этом в Гестапо. Впоследствии всех участников "Белой розы" казнили. В 2012 году Шморель был канонизирован Русской православной церковью заграницей.

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