YouTube удалил ролики об изготовлении взрывчатки

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube удалил ролики с информацией о способах изготовления оружия и взрывчатых веществ по требованию Роскомнадзора, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Решения об ограничении доступа к такой информации приняты судами в отношении 24 страниц сайта", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что за незаконное изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в России предусмотрена уголовная ответственность. Также в РФ запрещается распространять информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.