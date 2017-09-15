YouTube удалил ролики об изготовлении взрывчатки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube удалил ролики с информацией о способах изготовления оружия и взрывчатых веществ по требованию Роскомнадзора, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Решения об ограничении доступа к такой информации приняты судами в отношении 24 страниц сайта", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что за незаконное изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в России предусмотрена уголовная ответственность. Также в РФ запрещается распространять информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.