В Совфеде считают, что плата за вред окружающей среде должна поступать в экофонды

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации планирует добиться создания экологических фондов, которые аккумулировали бы плату за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом ТАСС заявила заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член президиума Челябинского регионального политического совета Ирина Гехт.
"Плата за негативное воздействие на окружающую среду должна быть окрашена. Она должна аккумулироваться в этих фондах и тратиться на природоохранные мероприятия. Сегодня этого нет. Для нас как Совета Федерации принципиально важно добиться создания экологических фондов", - сказала Гехт.
Она также пояснила, что подобные фонды существовали в 90-е, однако сейчас плата за негативное воздействие поступает в общий бюджет и не всегда расходуется на природоохранные мероприятия.