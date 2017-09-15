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В Совфеде считают, что плата за вред окружающей среде должна поступать в экофонды

Общество
15 сентября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Отмечается, что сейчас плата поступает в общий бюджет и не всегда расходуется на природоохранные мероприятия

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации планирует добиться создания экологических фондов, которые аккумулировали бы плату за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом ТАСС заявила заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член президиума Челябинского регионального политического совета Ирина Гехт.

"Плата за негативное воздействие на окружающую среду должна быть окрашена. Она должна аккумулироваться в этих фондах и тратиться на природоохранные мероприятия. Сегодня этого нет. Для нас как Совета Федерации принципиально важно добиться создания экологических фондов", - сказала Гехт.

Она также пояснила, что подобные фонды существовали в 90-е, однако сейчас плата за негативное воздействие поступает в общий бюджет и не всегда расходуется на природоохранные мероприятия.

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