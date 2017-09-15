Игорь Лебедев лично извинился перед матерью девочки-инвалида за свои высказывания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев лично извинился перед матерью девочки-инвалида без рук за свои комментарии к ролику в интернете, которые вызвали большой общественный резонанс и негативные публикации в СМИ.

"Встретился с мамой девочки Василины и принес ей свои извинения", - написал Лебедев в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

Лебедев во вторник заявил ТАСС, что его позицию по поводу размещенного в интернете ролика о девочке-инвалиде без рук исказили ряд СМИ. По его словам, "ситуацию немного СМИ исковеркали" и он не имел в виду, что "девочке нет необходимости жить". Вместе с тем Лебедев отметил, что современная медицина имеет все возможности определять патологию плода на достаточно ранних сроках беременности, а это может помочь избежать рождения детей-инвалидов.