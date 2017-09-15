В России сокращается число заявок на патенты

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Количество заявок на получение патента на изобретения, особенно от вузов и НИИ, в 2017 году существенно меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, заявки на самые "знаковые" патенты подают иностранцы, сообщил в пятницу журналистам руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.

"Особое снижение [числа заявок на изобретения] мы видим в вузовском секторе и в НИИ. Одна из причин - управленческая. Многие исследования заканчиваются просто публикациями. А на самом деле за этим стоят патентные возможности, но они не реализуются", - сказал глава Роспатента.

По его словам, такая тенденция связана "с управленческими процессами". "Я думаю, что где-то перестали уделять этому должное внимание", - пояснил Ивлиев. Он добавил, что последние десять лет количество "отечественных" заявок на патенты не растет. "В этом году тоже роста заявок нет, нас это волнует", - сказал он.

"В прошлом году - в районе 34 тыс. патентов [на изобретения] мы выдали. Мы стремимся к этой цифре и в этом году. Но в этом году мы вряд ли ее достигнем <…> Патентная активность у нас не растет", - добавил Ивлиев.

По его словам, в России подается более 20 тыс. заявок на патенты в год. "Это большая цифра, это то, что может развивать нашу экономику. Но рост, который нам нужен, - это двукратный, трехкратный. Развитие нашей экономики... дает возможность говорить, что мы ждем роста на патентные заявки", - отметил глава Роспатента.

В целом, отметил Ивлиев, две трети заявок в организацию подают россияне. "Треть - это иностранцы, и это самые знаковые патенты", - отметил он. Глава Роспатента также сообщил, что заявки на получение свидетельств подают чаще из Москвы и Санкт-Петербурга. "А дальше идут Татарстан, Томск, из Южного федерального округа - Краснодар и Ростов - это тоже сильные регионы, Крым пока не проявил себя", - сказал руководитель Роспатента.

Арктические заявки

Одни из самых "качественных" заявок на патенты, по его словам, подают на изобретения, касающиеся развития Арктики.

"Такой тенденции, что по Арктике идет масса изобретений, у нас нет, но есть выдающиеся изобретения в этой сфере. Постройка нашего атомного ледокола, который способен перевозить грузы через Арктику с большими возможностями <...> Таких изобретений много, заявок не больше, но они качественнее", - отметил глава Роспатента.

О форуме

Ивлиев принимает участие в международном Форуме экспортеров-2017, который проходит в Астрахани 15 сентября. По информации Министерства экономического развития региона, в нем участвуют более 200 человек, в том числе эксперты, российские представители малого и среднего бизнеса, а также предприниматели из Азербайджана, Германии, Финляндии.