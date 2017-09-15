Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СПЧ надеется обсудить с президентом вопрос об объявлении амнистии к 100-летию революции

Общество
15 сентября, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Ее предлагается распространить на несовершеннолетних, матерей малолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека надеется обсудить с главой государства концепцию проекта амнистии на традиционной осенней встрече.

"Концепция проекта амнистии разработана давно и передана в администрацию президента, где она изучается. Я думаю, об этом речь пойдет на встрече с президентом, точная дата и повестка которой пока не определены", - сказал ТАСС глава СПЧ Михаил Федотов.

Он отметил, что пока есть лишь предложения членов Совета по повестке. "В частности, есть предложение обсудить порядок проведения публичных акций. Поскольку сейчас Год экологии, логично уделить особое внимание вопросам охраны природы. Есть также предложение обсудить социальные проблемы военнослужащих, а также закон об общественном контроле и его совершенствование", - проинформировал председатель СПЧ.

В четверг депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года". Как сообщил ТАСС замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, "предложение основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета госвласти".

По словам политика, амнистию предлагается распространить на несовершеннолетних и тех, кто совершил преступление до 18 лет, на матерей малолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также на инвалидов первой, второй и третьей групп.

При этом оговаривается, что применение амнистии не предусматривается в отношении осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, рецидивистов и нарушителей тюремного режима. Концепция проекта амнистии СПЧ предусматривает включение в нее лиц, привлеченных к административной ответственности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЛДПР 100-летие революции Год экологии в России
Персоны
Нилов, Ярослав Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Федотов, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
2
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
3
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018
4
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
5
Шесть человек, из них один ребенок, пострадали от падения веток из-за ветра в Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
В Подмосковье около 1,6 тыс. человек остались без света из-за грозы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама