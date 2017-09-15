СПЧ надеется обсудить с президентом вопрос об объявлении амнистии к 100-летию революции

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека надеется обсудить с главой государства концепцию проекта амнистии на традиционной осенней встрече.

"Концепция проекта амнистии разработана давно и передана в администрацию президента, где она изучается. Я думаю, об этом речь пойдет на встрече с президентом, точная дата и повестка которой пока не определены", - сказал ТАСС глава СПЧ Михаил Федотов.

Он отметил, что пока есть лишь предложения членов Совета по повестке. "В частности, есть предложение обсудить порядок проведения публичных акций. Поскольку сейчас Год экологии, логично уделить особое внимание вопросам охраны природы. Есть также предложение обсудить социальные проблемы военнослужащих, а также закон об общественном контроле и его совершенствование", - проинформировал председатель СПЧ.

В четверг депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года". Как сообщил ТАСС замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, "предложение основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета госвласти".

По словам политика, амнистию предлагается распространить на несовершеннолетних и тех, кто совершил преступление до 18 лет, на матерей малолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также на инвалидов первой, второй и третьей групп.

При этом оговаривается, что применение амнистии не предусматривается в отношении осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, рецидивистов и нарушителей тюремного режима. Концепция проекта амнистии СПЧ предусматривает включение в нее лиц, привлеченных к административной ответственности.