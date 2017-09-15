Ассоциация преподавателей русского языка заявила о росте интереса в мире к России

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Известные филологи, литературоведы и педагоги из многих стран мира приняли в пятницу участие в торжественном открытии в столице Франции юбилейного заседания президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, созданной в сентябре 1967 года на учредительной конференции в Париже.

Делегаты и гости форума аплодисментами встретили приветствие, которое направил президент России Владимир Путин. В послании отмечен высокий международный авторитет ассоциации, высказаны пожелания успехов в ее деятельности.

Пожелания с борта МКС

"Интерес в мире к русскому языку, российской культуре растет", - констатировал в своем выступлении председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов. Целями этого фонда являются популяризация русского языка, поддержка программ его изучения за рубежом.

С борта Международной космической станции (МКС) собравшихся приветствовал российский космонавт Сергей Рязанский. Рабочим языком экипажей на МКС, подчеркнул он, является русский.

В адрес форума поступили также приветствия от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, министра образования и науки Ольги Васильевой, ректора МГУ академика Виктора Садовничего. Глава Чешской ассоциации русистов Иржи Клапка передал добрые пожелания от президента Чехии Милоша Земана. Во многих обращениях прозвучала высокая оценка работы главы ассоциации, президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой.

400 колледжей и лицеев во Франции

Французская столица не случайно стала местом проведения заседания, посвященного юбилею ассоциации. В интервью ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов отметил, что преподавание русского ведется сейчас в 400 французских колледжах и лицеях. Все более популярны дополнительные школы образования, где русский можно изучать по интенсивной программе. "Русский язык стал настоящим мостом дружбы и сотрудничества", - отметил дипломат.

Посол напомнил, что в мае во время визита в Париж Владимир Путин посетил классы русского языка в новом Российском духовно-культурном православном центре на левом берегу Сены. В стенах этого центра преподавание ведется по новейшим методикам. Главе российского государства были представлены программы дополнительного образования, предлагаемые Русской классической гимназией, учебным центром Института Пушкина, кружками для детей и взрослых. С деятельностью русских классов внимательно ознакомилась также мэр Парижа Анн Идальго.

Расширяют преподавание русского и многие высшие учебные заведения Франции. Наряду с университетами Парижа русский язык преподают в высших школах Бордо, Дижона, Лилля, Лиона, Ниццы, Страсбурга, Тулузы. В ряде университетов лингвистическую специализацию можно объединить с дипломом по международной торговле, праву, геополитике, социологии и экономике.

Посол русского языка Мирей Матье

"Во Франции давно признана огромная роль России в европейской культуре", - отметил в беседе с ТАСС французский писатель и журналист Дмитрий де Кошко. Русским языком владел исторический лидер Франции генерал Шарль де Голль. Во время визита в Москву в 1966 году он произнес на русском часть своей знаменитой речи, обращенной к москвичам. А пятый президент Пятой Республики Жак Ширак, выучивший русский в юности, даже перевел на французский главу из "Евгения Онегина".

Много русских песен, новый страницы российской культуры открыла для французов королева французской эстрады Мирей Матье. В декабре минувшего года самой известной французской певице был вручен почетный диплом Посла русского языка в мире.