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Ростех планирует внедрить телемедицину в региональных госклиниках в 2018 году

Общество
15 сентября, 18:10 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 15, сентября. /ТАСС

Сейчас система тестируется в 21 медицинском центре по профилям помощи "перинатология", "неонатология" и "кардиология"

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует внедрить телемедицину в региональных государственных клиниках в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в рамках конференции "Биотехмед".

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"Сейчас идет этап тестирования телемедицинской системы в 21 медицинском центре по профилям помощи "перинатология", "неонатология" и "кардиология" (в каждом центре - по разному профилю). Планируется, что до конца 2018 года к системе будут подключены все региональные медицинские организации, - отметил Чемезов.

Темой телемедицины в рамках холдинга занимается Национальный Центр Информатизации.

НЦИ создала федеральный сегмент телемедицинской подсистемы, которая в ближайшее время начнет эксплуатироваться.

Медицинские информационные системы для регионов и медицинских организаций также реализует дочерняя компания НЦИ "Барс Груп".

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
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