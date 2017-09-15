Ростех планирует внедрить телемедицину в региональных госклиниках в 2018 году

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует внедрить телемедицину в региональных государственных клиниках в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в рамках конференции "Биотехмед".

"Сейчас идет этап тестирования телемедицинской системы в 21 медицинском центре по профилям помощи "перинатология", "неонатология" и "кардиология" (в каждом центре - по разному профилю). Планируется, что до конца 2018 года к системе будут подключены все региональные медицинские организации, - отметил Чемезов.

Темой телемедицины в рамках холдинга занимается Национальный Центр Информатизации.

НЦИ создала федеральный сегмент телемедицинской подсистемы, которая в ближайшее время начнет эксплуатироваться.

Медицинские информационные системы для регионов и медицинских организаций также реализует дочерняя компания НЦИ "Барс Груп".