Ростех планирует внедрить телемедицину в региональных госклиниках в 2018 году

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует внедрить телемедицину в региональных государственных клиниках в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в рамках конференции "Биотехмед".
"Сейчас идет этап тестирования телемедицинской системы в 21 медицинском центре по профилям помощи "перинатология", "неонатология" и "кардиология" (в каждом центре - по разному профилю). Планируется, что до конца 2018 года к системе будут подключены все региональные медицинские организации, - отметил Чемезов.
Темой телемедицины в рамках холдинга занимается Национальный Центр Информатизации.
НЦИ создала федеральный сегмент телемедицинской подсистемы, которая в ближайшее время начнет эксплуатироваться.
Медицинские информационные системы для регионов и медицинских организаций также реализует дочерняя компания НЦИ "Барс Груп".