Автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Автомобильные заторы в столице в пятницу вечером достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 17:30 мск. По данным интерактивной карты пробок, движение осложнено практически на всех магистралях столицы.
"Снижены скорости на западе МКАД в обоих направлениях, на юго-востоке по внутренней стороне, а на юго-западе - по внешней. Внешняя сторона Третьего транспортного кольца (ТТК) загружена на севере. Зафиксированы низкие скорости по внешней стороне Садового кольца на северо-западе, северо- востоке, востоке, а по внутренней - на юге", - уточнили ТАСС в инфоцентре столичного департамента транспорта.
Снижены скорости в область на Кутузовском проспекте от ТТК до Аминьевского шоссе. Затруднено движение в область по Варшавскому шоссе от Балаклавского проспекта до улицы Красного Маяка.
От Гидрометцентра России в пятницу днем было получено штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий в период с 15 по 16 сентября, согласно которому на территории Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской и Московской областей ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
Все подразделения МЧС в этих регионах переведены в режим повышенной готовности. Их общая численность составляет 482 человека и 146 единиц техники. Подготовлены резервные источники питания на случай повреждения линий электропередачи.
В связи с непогодой водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный.