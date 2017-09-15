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Автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов

Общество
15 сентября, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Снижены скорости на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Автомобильные заторы в столице в пятницу вечером достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 17:30 мск. По данным интерактивной карты пробок, движение осложнено практически на всех магистралях столицы.

"Снижены скорости на западе МКАД в обоих направлениях, на юго-востоке по внутренней стороне, а на юго-западе - по внешней. Внешняя сторона Третьего транспортного кольца (ТТК) загружена на севере. Зафиксированы низкие скорости по внешней стороне Садового кольца на северо-западе, северо- востоке, востоке, а по внутренней - на юге", - уточнили ТАСС в инфоцентре столичного департамента транспорта.

Снижены скорости в область на Кутузовском проспекте от ТТК до Аминьевского шоссе. Затруднено движение в область по Варшавскому шоссе от Балаклавского проспекта до улицы Красного Маяка.

От Гидрометцентра России в пятницу днем было получено штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий в период с 15 по 16 сентября, согласно которому на территории Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской и Московской областей ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Все подразделения МЧС в этих регионах переведены в режим повышенной готовности. Их общая численность составляет 482 человека и 146 единиц техники. Подготовлены резервные источники питания на случай повреждения линий электропередачи.

В связи с непогодой водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный.

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