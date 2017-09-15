Роспотребнадзор: россияне чаще всего жалуются на качество услуг ЖКХ

Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 18:46
Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительнымиСпорт 15 сентября, 18:44
Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотовОбщество 15 сентября, 18:40
Изменение климата грозит вымиранием рыбыСоциальная ответственность 15 сентября, 18:36
Завершена реконструкция шпиля здания МИД в МосквеОбщество 15 сентября, 18:35
Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатациейСоциальная ответственность 15 сентября, 18:26
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018Спорт 15 сентября, 18:24
МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца годаСпорт 15 сентября, 18:14
Джаз в нагрузку к Пьехе: эволюция "буржуазной музыки толстых" в РоссииВ стране 15 сентября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала качество работы жилищно-коммунального хозяйства, а также услуг в торговле, медицине, общепите и в частных образовательных учреждениях самыми популярными темами жалоб среди россиян. Об этом она сообщила в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".
"Остается традиционно много жалоб на жилищно-коммунальное хозяйство, на качество оказываемых услуг и на стоимость, которую за них выставляют. Остается немало обращений по поводу услуг в торговле и на качество и безопасность товаров, общественного питания, медицинских и образовательных услуг в частном секторе", - сказала она.
Кроме того, по словам Поповой, количество жалоб в 2017 году пока не увеличивается в сравнении с 2016 годом, когда Роспотребнадзор "принял порядка 1 млн обращений от россиян".