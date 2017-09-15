Роспотребнадзор: россияне чаще всего жалуются на качество услуг ЖКХ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала качество работы жилищно-коммунального хозяйства, а также услуг в торговле, медицине, общепите и в частных образовательных учреждениях самыми популярными темами жалоб среди россиян. Об этом она сообщила в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Остается традиционно много жалоб на жилищно-коммунальное хозяйство, на качество оказываемых услуг и на стоимость, которую за них выставляют. Остается немало обращений по поводу услуг в торговле и на качество и безопасность товаров, общественного питания, медицинских и образовательных услуг в частном секторе", - сказала она.

Кроме того, по словам Поповой, количество жалоб в 2017 году пока не увеличивается в сравнении с 2016 годом, когда Роспотребнадзор "принял порядка 1 млн обращений от россиян".