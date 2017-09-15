Завершена реконструкция шпиля здания МИД в Москве

Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 18:46
Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительнымиСпорт 15 сентября, 18:44
Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотовОбщество 15 сентября, 18:40
Изменение климата грозит вымиранием рыбыСоциальная ответственность 15 сентября, 18:36
Завершена реконструкция шпиля здания МИД в МосквеОбщество 15 сентября, 18:35
Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатациейСоциальная ответственность 15 сентября, 18:26
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018Спорт 15 сентября, 18:24
МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца годаСпорт 15 сентября, 18:14
Джаз в нагрузку к Пьехе: эволюция "буржуазной музыки толстых" в РоссииВ стране 15 сентября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции шпиля здания МИД России на Смоленской площади в Москве завершены, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.
"Работы начались в сентябре прошлого года. За это время, помимо реконструкции шпиля, были заменены отдельные фрагменты крыши, отремонтированы вентиляционные камеры и технические помещения, смонтирована распределительная консоль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были восстановлены облицовка и пилоны здания, отреставрированы керамические блоки фасада и четыре угловые башни наружной стены здания, а также устроены новые инженерные сети.
Здание Министерства иностранных дел - одна из семи высоток, построенных в 1950-е годы. Основным консультантом в выборе мест для него был архитектор Алексей Щусев. Для строительства одного из административных зданий определили участок на Смоленской площади. Разработку плана реконструкции площади и проектирование здания МИД поручили архитекторам Владимиру Гельфрейху и Михаилу Минкусу.
В 1951 году, когда основной этап строительства был практически закончен, архитекторам поручили изменить венчающую часть постройки - в короткие сроки им предстояло на уже готовом здании спроектировать и построить шпиль.