Завершена реконструкция шпиля здания МИД в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции шпиля здания МИД России на Смоленской площади в Москве завершены, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Работы начались в сентябре прошлого года. За это время, помимо реконструкции шпиля, были заменены отдельные фрагменты крыши, отремонтированы вентиляционные камеры и технические помещения, смонтирована распределительная консоль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были восстановлены облицовка и пилоны здания, отреставрированы керамические блоки фасада и четыре угловые башни наружной стены здания, а также устроены новые инженерные сети.

Здание Министерства иностранных дел - одна из семи высоток, построенных в 1950-е годы. Основным консультантом в выборе мест для него был архитектор Алексей Щусев. Для строительства одного из административных зданий определили участок на Смоленской площади. Разработку плана реконструкции площади и проектирование здания МИД поручили архитекторам Владимиру Гельфрейху и Михаилу Минкусу.

В 1951 году, когда основной этап строительства был практически закончен, архитекторам поручили изменить венчающую часть постройки - в короткие сроки им предстояло на уже готовом здании спроектировать и построить шпиль.