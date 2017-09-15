Военно-исторический фестиваль в Севастополе: баталии и строительство средневековой таверны

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Четвертый Крымский военно-исторический фестиваль стартовал в пятницу на Федюхиных высотах под Севастополем. Порядка 700 участников со всей России, а также из стран Европы, приехали в Севастополь, чтобы 15 и 16 сентября представить зрителям реконструкции сражений разных эпох, передает корреспондент ТАСС.

По словам организаторов, концепция фестиваля - это лагеря разных времен, от античности до наших дней, а также мастер-классы, показательные выступления и реконструкции битв. Именно с показательных выступлений на площадках Древней Руси и античности и начался фестиваль. Главным событием первого из двух дней стала реконструкция эпизода сражения времен Крымской войны 1853-1856 годов между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

Именно в Севастополе произошли кульминационные события этой войны. Город - главная база Черноморского флота, - не имевший заранее подготовленной обороны с суши, подвергся удару англо-французского десанта и флота. Севастополь героически оборонялся более одиннадцати месяцев от атак превосходящих сил противника.

В реконструкции сражения приняли участие 60 любителей истории из России и из-за рубежа.

"Всего в нашей бригаде - 25 человек, но в этом году на фестиваль приехали 11", - рассказал реконструктор из Франции Мишель Рибер. Он пояснил, что французские участники приехали в Крым, чтобы почтить память соотечественников, погибших в этой войне.

Строительство средневековой таверны

По словам организаторов, их задача - вовлечение гостей фестиваля в историю. В этом году впервые посетители мероприятия могут принять участие в строительстве средневековой таверны.

"Мы строим модель таверны времен XV века, времен присутствия генуэзцев в Крыму, и у каждого есть возможность поучаствовать в средневековой стройке, выбить на камнях на латыни свое имя, и эти камни лягут в основу того, что станет таверной", - отметил директор фестиваля Алексей Овчаренко.

Рядом со строящейся таверной девушки готовят на ужин отварное мясо, причем используют не только средневековые рецепты, но и аутентичную посуду и столовые приборы.

"Средневековые рецепты сохранились только для сложных блюд, потому что записывали рецепты только очень богатые люди, но мы смотрим национальные рецепты, а мясо - оно ведь всегда было, отварить - самый простой способ", - рассказала реконструктор из Ярославля Елена Дощатова. По ее словам, их клуб "Кутюр де Пари" занимается реконструкцией одежды парижан XV века.

Средневековая таверна, а также другие постройки в будущем станут элементами военно-исторического парка "Федюхины высоты", а точнее одной из его локаций - Loco Cimbali. Именно Федюхины высоты были 500 лет назад северной границей консульства Чембало - торгового форпоста генуэзцев.

Как пояснил директор парка Станислав Нагорный, на полную мощность пространство заработает в 2022 году: здесь должны появиться не только исторические площадки, посвященные истории Крыма разных эпох, но и места для размещения туристов и другая инфраструктура. Ожидается, что ежегодно парк смогут посещать до 500 тыс. человек. В 2018 году на Федюхиных высотах заработает постоянно действующая площадка для исторических реконструкций.

Тема фестиваля - дети

В этом году фестиваль посвятили детям. По словам организаторов, на Федюхины высоты приехали порядка 60 юных реконструкторов. "Мы из Москвы приехали всей семьей: я, муж и трое деток, самому маленькому - два года, а рекордсмен у нас Ваня - ему три с половиной, а на первый свой фестиваль он поехал, когда ему было пять дней", - рассказала одна из участниц Юлия Одина.

Для детей на каждой исторической площадке открыли игровые пространства, оформленные в тематике эпохи. Как пояснил директор фестиваля Овчаренко, организаторы хотят, чтобы дети-реконструкторы и дети-гости фестиваля объединились и вместе участвовали в воссоздании истории.

Фестиваль стал севастопольским

"Фестиваль начинался в 2014 году по инициативе Министерства культуры РФ, а сейчас он трансформировался, стал севастопольским. Ребята, которые занимаются реконструкцией в Севастополе, взялись за дело сами, и все что вы увидите - это на 90% идеи, которые придумали и будут реализовывать ребята из Севастополя и Крыма", - рассказал Овчаренко.

Фестиваль пользуется популярностью у зрителей. В прошлом году за неделю мероприятие посетили порядка 50 тыс. человек.

В 2017 году Минкульт РФ прекратил финансирование этого проекта, поэтому количество открытых дней пришлось сократить до двух, но при этом, как сказал Овчаренко, организаторы ожидают, что за эти два дня на фестивале побывают до 30 тыс. человек.