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Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотов

Общество
15 сентября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Также нарушителей предлагается лишать летных прав

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ разработало законопроект, усиливающий ответственность как за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов, так и в отношении авиадебоширов. Об этом сообщили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.

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"Ъ": Минюст планирует повысить штрафы для авиадебоширов до 50 тыс. рублей

"Законопроектом предполагается усилить административную ответственность за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов (статья 11.5 КоАП), а также за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 КоАП)" - отметили в Минюсте.

В частности, за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им, предполагается установить административный штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей, сейчас этот штраф составляет от двух до 2,5 тыс. рублей. Если пилот будет нетрезвым или он откажется от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ему будет грозить такой же штраф с лишением права управления самолетом на срок от двух до трех лет. Такое же наказание предполагается установить за передачу управления воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Сейчас за эти нарушения штрафы не предусмотрены.

Штраф дебоширам предполагается повысить

Ответственность предполагается ужесточить и для авиадебоширов. "За невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна (часть 6 статьи 11.17 КоАП) - административный штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей или административный арест на срок от пяти до 15 суток", - уточнили в Минюсте. Сейчас сумма штрафа составляет от двух до пяти тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предполагается установить административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток за мелкое хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования.

"Законопроект разрабатывается в целях установления адекватного и соразмерного административного наказания за совершение указанных административных правонарушений, а также повышения эффективности общей и частной превенции законодательства об административных правонарушениях в обозначенной области общественных отношений", - отметили в Минюсте.

Законопроект будет внесен в правительство РФ по итогам общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы и после завершения процедур согласования. "Принятие законопроекта послужит эффективной мерой предупреждения совершения противоправных действий на воздушном транспорте и значительно снизит их количество", - уверены в Минюсте.

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