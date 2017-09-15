ОНФ просит глав регионов разобраться с недостроенными зданиями, представляющими опасность

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросят глав регионов принять срочные меры по консервации недостроенных объектов, представляющих опасность для жизни людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Эксперты ОНФ направят обращение в адрес высших должностных лиц регионов с информацией о недостроенных объектах, представляющих опасность и портящих облик городской среды. Активисты Народного фронта считают, что необходимо принять срочные меры по охране и полноценной консервации данных объектов до принятия решения о завершении строительства, реконструкции или сносе", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что подобные недостроенные социальные объекты, в частности школы, детские сады и дома культуры, обнаружены в Ивановской, Саратовской и Ленинградской областях, а также в Челябинске.

"Не только средства, но и время потрачены, а результат - недостроенные, заброшенные здания. Власти и правоохранительные органы обязаны принять все меры для решения проблемы недостроенных социальных объектов", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки" Антона Гетты.