Число авиадебоширов за год выросло на 16%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Количество случаев дебоша на борту самолета, зарегистрированных Росавиацией, выросло на 16%, следует из данных Росавиации. Это лишь те случаи, о которых авиакомпании сообщают в ведомство.

"В прошлом году на 15 сентября - 50 инцидентов такого рода, в этом году на 12 сентября - 58, - сказали ТАСС в Росавиации. - В прошлом году зафиксировано всего 74 таких нарушения".

Как пояснил официальный представитель Росавиации, ведомство ведет статистику неадекватного поведения пассажиров на борту воздушного судна. Фиксируются случаи нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курения, невыполнения требований экипажа, физического и словесного оскорбления членов экипажа или других пассажиров.

"Информация поступает от авиакомпаний, и это те случаи, которые повлекли для "неадекватных" пассажиров реальные административные или уголовные меры воздействия: штрафы, отстранение от полетов, передачу сотрудникам полиции", - отметил собеседник агентства.

В Росавиации напомнили, что неоднократно выступали за усиление административных и уголовных мер воздействия на авиадебоширов, поскольку их действия зачастую создают реальные угрозы для безопасности пассажиров и экипажа.

В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить ответственность для дебоширов. По словам Савельева, внутренний "черный список" авиапассажиров насчитывает несколько тысяч человек.