Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число авиадебоширов за год выросло на 16%

Общество
15 сентября, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В частности, Росавиация уже зарегистрировала 58 случаев дебоша на борту самолета с начала года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Количество случаев дебоша на борту самолета, зарегистрированных Росавиацией, выросло на 16%, следует из данных Росавиации. Это лишь те случаи, о которых авиакомпании сообщают в ведомство.

Смотрите также

Дебош ударит по карману: будет ли эффективно ужесточение наказания для авиахулиганов

"В прошлом году на 15 сентября - 50 инцидентов такого рода, в этом году на 12 сентября - 58, - сказали ТАСС в Росавиации. - В прошлом году зафиксировано всего 74 таких нарушения".

Как пояснил официальный представитель Росавиации, ведомство ведет статистику неадекватного поведения пассажиров на борту воздушного судна. Фиксируются случаи нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курения, невыполнения требований экипажа, физического и словесного оскорбления членов экипажа или других пассажиров.

"Информация поступает от авиакомпаний, и это те случаи, которые повлекли для "неадекватных" пассажиров реальные административные или уголовные меры воздействия: штрафы, отстранение от полетов, передачу сотрудникам полиции", - отметил собеседник агентства.

Смотрите также

Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотов

Штраф за нарушение правил фотосъемки в самолете может быть увеличен в 10 раз

"Ъ": Минюст планирует повысить штрафы для авиадебоширов до 50 тыс. рублей

В Росавиации напомнили, что неоднократно выступали за усиление административных и уголовных мер воздействия на авиадебоширов, поскольку их действия зачастую создают реальные угрозы для безопасности пассажиров и экипажа.

В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить ответственность для дебоширов. По словам Савельева, внутренний "черный список" авиапассажиров насчитывает несколько тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
2
Аксенов предложил создать "клуб друзей по деоккупации Украины"
3
В Москве и Подмосковье от ветра пострадали 15 человек
4
Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки проб
5
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
6
Кокорин вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
7
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама