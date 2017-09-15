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Псков подал заявку на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 18-и памятников

Общество
15 сентября, 19:39 UTC+3 ТАСС

Регион предлагает включить в список Покровскую и Гремячую башни Псковской крепости, 14 храмов XII-XVII веков, а также каменные палаты купца Поганкина и Приказную палату

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ТАСС, 15 сентября. Псковская область подала в ЮНЕСКО заявку на включение в список Всемирного наследия "Памятников древнего Пскова", которые объединяют 18 объектов в трех категориях: крепостное зодчество, культовые сооружения и гражданская архитектура, сообщила в пятницу ТАСС Оксана Ширан, пресс-секретарь псковского губернатора Андрея Турчака. Это первая номинация региона в ЮНЕСКО, подготовка к которой шла с 2009 года.

"Для нас чрезвычайно важно включение псковских памятников в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не только потому, что это престижно и будет способствовать увеличению туристического потока, но и потому, что мы получим еще один инструмент ответственного сохранения наследия", - цитирует Турчака его пресс-секретарь.

Регион предлагает включить в список Всемирного наследия памятники крепостного зодчества - Покровскую и Гремячую башни Псковской крепости с прилегающими участками стен, 14 храмов XII-XVII веков, созданных под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также образцы гражданских зданий XVII века - каменные палаты купца Поганкина и Приказную палату.

Основанием для включения этих объектов, по мнению специалистов, является их "ярко выраженный характер, образная выразительность, характерный местный строительный материал, неповторимые пространственные, ландшафтные и градостроительные связи".

В областной администрации отмечают, что в регионе создана система управления номинируемыми объектами, в которую вошли Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия, музеи-заповедники и специализированные организации.

Действует также специальная госпрограмма, а реставрацию псковских памятников поддерживает Минкультуры РФ.

"Фактически реставрационные работы на объектах номинации ведутся постоянно, а в рамках федерального проекта "Туристско-рекреационный кластер Псковский" в Пскове идут масштабные работы по благоустройству городских территорий и созданию инфраструктуры туризма", - сказала Ширан.

В 2015 году исполнилось 25 лет с момента включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО первых российских объектов - Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников, Кижского погоста в Карелии, Московского Кремля и Красной площади. По состоянию на 2017 год, в списке - 26 природных и архитектурных достопримечательностей РФ.

Всего в список Всемирного наследия, который ведется с 1972 года, на сегодня включено 1073 объекта в 165 странах.

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