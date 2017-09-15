Минздрав сообщил о создании уникальной вакцины от гриппа

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Новая универсальная вакцина от гриппа А всех штаммов разработана Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Это универсальная вакцина, которая действует через универсальные сигнальные молекулы против вируса гриппа А всех штаммов, а не только против того, что мы в сезонный грипп включаем. В эту вакцину входят и птичий грипп разных штаммов, и некоторые другие штаммы", - пояснила министр.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии в этом сезоне будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у россиян не сформирован.