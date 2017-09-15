Минздрав сообщил о создании уникальной вакцины от гриппа

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Новая универсальная вакцина от гриппа А всех штаммов разработана Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Это универсальная вакцина, которая действует через универсальные сигнальные молекулы против вируса гриппа А всех штаммов, а не только против того, что мы в сезонный грипп включаем. В эту вакцину входят и птичий грипп разных штаммов, и некоторые другие штаммы", - пояснила министр.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии в этом сезоне будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у россиян не сформирован.