Депутат поддержал предложение называть "православными" организации, связанные только с РПЦ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вопрос о запрете общественным объединениям, не связанным с Русской православной церковью, включать в их название слово "православный" может быть рассмотрен в Госдуме. О поддержке соответствующей инициативы в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал в пятницу председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Ранее СМИ сообщили, что с соответствующей инициативой выступила Московская патриархия, предложив внести поправки в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях". По словам главы юридической службы РПЦ игуменьи Ксении (Чернеги), которые приводят СМИ, такие организации зачастую представляют свою деятельность так, будто она "одобряется Церковью, идет под ее эгидой, хотя на самом деле никакой связи с Церковью у этих организаций нет".

"Мы обсуждали этот вопрос еще в ходе весенней сессии. Возможно, мы ее [инициативу] рассмотрим", - заявил Гаврилов, назвав предложение Московской патриархии "правильным".

Депутат подчеркнул, что инициатива требует "дополнительных уточнений". Он предположил, что представители других конфессий могли бы выступить с подобной инициативой, поэтому она требует предварительного обсуждения. "Я считаю, что депутаты будут готовы его [вопрос] внести после предварительных консультаций с правительством и с администрацией президента", - сказал он.

Православные активисты

Вопрос о деятельности организаций, в названии которых содержится слово "православный", получил широкое освещение в средствах массовой информации и в обществе в связи со скандалами, связанными с предстоящим выходом фильма "Матильда" Алексея Учителя. Как сообщил ТАСС адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин, он обратился в ФСБ РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Терроризм" в отношении незарегистрированной "Всероссийской православной общественной организации "Христианское государство - Святая Русь", а также принять меры для предотвращения преступлений по причинению ущерба авторам и создателям художественного кинофильма "Матильда".

Ранее лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин дал интервью порталу "Медуза". В нем он заявил, что противники "Матильды" готовы "пойти на самые крайние меры": поджечь кинотеатр, где будут показывать фильм, или напасть на режиссера ленты.