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Молодежь КЧР чаще стала выбирать технические специальности

Общество
15 сентября, 21:12 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, сентября. /ТАСС

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что выпускники при выборе профессии стали учитывать имеющийся в республике спрос на рынке труда

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ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Выпускники школ Карачаево-Черкесии (КЧР), где ощущается дефицит специалистов с техническим образованием и рабочих профессий, последние три года стали чаще выбирать технические специальности. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в интервью трем региональным телеканалам, трансляция которого состоялась в пятницу на ГТРК "Карачаево-Черкесия".

"Если еще два-три года назад у нас 80-85% выпускников поступали на экономический и юридический факультеты, то сейчас эта тенденция кардинально меняется. Молодежь стала чаще выбирать технические профессии", - сказал Темрезов.

Он добавил, что выпускники при выборе профессии стали учитывать имеющийся в республике спрос на рынке труда, где наблюдается переизбыток экономистов, юристов, служащих и имеется дефицит технических специальностей и рабочих профессий.

Темрезов отметил необходимость продолжить профориентационную работу с учащимися.

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Темрезов, Рашид Бориспиевич
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