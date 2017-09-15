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Минздрав завершает формирование концепции ядерной медицины

Общество
15 сентября, 21:56 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 15, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Вероника Скворцова отметила позитивные изменения в отрасли за последние годы

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ завершает формирование концепции развития ядерной медицины в РФ, сообщила журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"У нас сейчас завершается формирование концепции развития ядерной медицины в стране. Правительством принята дорожная карта мероприятий разноплановых: от нормативных до чисто организационных, инфраструктурных и кадровых для усиления этой отрасли", - сказала министр.

Она также отметила позитивные изменения в отрасли за последние годы. "Очень многое за последние годы сделано: у нас увеличилось число линейных ускорителей и различных визуализирующих диагностических устройств", - сказала Скворцова.

Кроме того, "в три раза увеличилось количество активных радионуклидных коек". "Сейчас это не только шесть коек в Обнинске, как это было пять лет назад. А это койки и в Москве, и в Архангельске, и в Красноярске, и в других городах", - рассказала она.

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